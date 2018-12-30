Банк Земельний Капiтал

если я правильно понял кто сидит на «ВАЛЮТНИЙ ПЛЮС» ставка с 1.12 поднимается до 6% даже для заключённых ранее вкладов?
(діє з 01.05.2018р. до 31.12.2018р. , зміни з 01.12.2018р.)
Моё мнение ,что это только для тех кто открывает с 1.12. А на подогретую линию не пробывали позвонить?
0,5% не те деньги чтобы звонить, людей отвлекать. Почему я решил что действующие депозиты тоже, из-за фразы зміни з 01.12.2018р указанной в распечатке. Если человек оформляет новый депозит, какая ему разница с какой даты действует данная ставка? Фраза явно ориентирована на действующие вклады.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 27 гру, 2018 12:58, всього редагувалось 1 раз.