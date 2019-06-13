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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Вів 14 тра, 2019 17:23
lubopytnaya написав: clientage написав: Basilio2020 написав:
підкажіть будь ласка, а безготівкове поповнення безкоштовне? і як дізнатися чи зараховані всі гроші на рахунок? тобто суму депозиту?
P.S. щось 0-800-218-284 не відповідає
ага, нашару
Какие сейчас реквизиты на пополнение депозита?
А то я в крайний раз пополняла года полтора назад.
Там все сложно,
а вообще у них есть инструкция:
Реквизиты для безналичного пополнения вклада (72.18 Kb) https://www.zemcap.com/file.php?component=sys_media_doc&file=doc_26ec241a3e9167c65c6204736f4de048.pdf&title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 08:34
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 08:41
3.1. Акція проводиться в межах розміщення відокремлених підрозділів Банку
(м. Дніпро та
Дніпропетровська область, м. Суми, м. Київ та Київська область)
ех..
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Додано: Пон 10 чер, 2019 20:01
lubopytnaya написав:
А то я в крайний раз
пополняла года полтора назад
С авиацией связаны?
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:20
Держат они пока хороший уровень процентов, надолго ли?
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
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бульбик
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:08
бульбик написав:
Держат они пока хороший уровень процентов, надолго ли?
Гм,коллега ,а почему пока? У Зёмы ставки всю дорогу приличные. И год назад и два.
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Дядя Дима
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:27
Дядя Дима
Да тенденция на рынке была на снижение
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
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бульбик
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П'ят 14 чер, 2019 09:25
varlo
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6014
|1384918
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