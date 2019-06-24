lubopytnaya написав:
Какие сейчас реквизиты на пополнение депозита?
А то я в крайний раз пополняла года полтора назад.
Там все сложно,
а вообще у них есть инструкция:
Реквизиты для безналичного пополнения вклада (72.18 Kb)
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Додано: Вів 14 тра, 2019 17:23
Там все сложно,
а вообще у них есть инструкция:
Реквизиты для безналичного пополнения вклада (72.18 Kb)
Додано: П'ят 07 чер, 2019 08:34
Re: Банк Земельний Капiтал
Додано: П'ят 07 чер, 2019 08:41
3.1. Акція проводиться в межах розміщення відокремлених підрозділів Банку
(м. Дніпро та
Дніпропетровська область, м. Суми, м. Київ та Київська область)
ех..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 10 чер, 2019 20:01
Re: Банк Земельний Капiтал
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:20
Re: Банк Земельний Капiтал
Держат они пока хороший уровень процентов, надолго ли?
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Додано: Чет 13 чер, 2019 21:08
Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:27
Дядя Дима
Да тенденция на рынке была на снижение
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:50
Re: Банк Земельний Капiтал
Во сколько на картсчету появляется тело депозита в день его окончания?
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:51
ближе к 10:00
Но в отд-и мона пошебуршить, депо и к 9:05 появится
... делайте хоть что-нибудь!
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