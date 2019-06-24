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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 17:23

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:
  Basilio2020 написав:підкажіть будь ласка, а безготівкове поповнення безкоштовне? і як дізнатися чи зараховані всі гроші на рахунок? тобто суму депозиту?

P.S. щось 0-800-218-284 не відповідає :(

ага, нашару

Какие сейчас реквизиты на пополнение депозита?
А то я в крайний раз пополняла года полтора назад.

Там все сложно,
а вообще у них есть инструкция:
Реквизиты для безналичного пополнения вклада (72.18 Kb) https://www.zemcap.com/file.php?component=sys_media_doc&file=doc_26ec241a3e9167c65c6204736f4de048.pdf&title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 08:34

Re: Банк Земельний Капiтал

https://www.zemcap.com/ua/novost-20190606.html
PostBankir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 08:41

3.1. Акція проводиться в межах розміщення відокремлених підрозділів Банку
(м. Дніпро та
Дніпропетровська область, м. Суми, м. Київ та Київська область)


ех..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:01

Re: Банк Земельний Капiтал

  lubopytnaya написав:А то я в крайний раз пополняла года полтора назад

С авиацией связаны? :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:20

Re: Банк Земельний Капiтал

Держат они пока хороший уровень процентов, надолго ли?
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 21:08

  бульбик написав:Держат они пока хороший уровень процентов, надолго ли?

Гм,коллега ,а почему пока? У Зёмы ставки всю дорогу приличные. И год назад и два. :wink:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:27

Дядя Дима
Да тенденция на рынке была на снижение
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:50

Re: Банк Земельний Капiтал

Во сколько на картсчету появляется тело депозита в день его окончания?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:51

  Кащей написав:Во сколько на картсчету появляется тело депозита в день его окончания?

ближе к 10:00
Но в отд-и мона пошебуршить, депо и к 9:05 появится :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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