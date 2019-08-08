Банк Земельний Капiтал

А что такое "+1000 грн акционный бонус"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:52
А что такое "+1000 грн акционный бонус"?
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:16
lubopytnaya
Акция Бонус 1000
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:53
Как я поняла, надо открыть/иметь годовой депозит на сумму от 7500 грн.
А затем со своего карточного или текущего счета сделать внутрибанковский перевод на этот депозит на сумму от 100 тысяч гривен
Акция проводится в регионах:
м. Дніпро та Дніпропетровська обл, м. Суми, м. Київ та Київська обл.
Жадность и Отвага!
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