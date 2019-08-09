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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:52

  бульбик написав:Я так понимаю, в этой банке сейчас самый высокий процент - 18,5 на год с ежемесячной выплатой +1000 грн акционный бонус или кто есть круче?

А что такое "+1000 грн акционный бонус"?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:55

тоже любопітно
извините за тавталогию :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:16

lubopytnaya
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бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:53

  v57 написав:тоже любопітно
извините за тавталогию :)

Как я поняла, надо открыть/иметь годовой депозит на сумму от 7500 грн.
А затем со своего карточного или текущего счета сделать внутрибанковский перевод на этот депозит на сумму от 100 тысяч гривен :D

Акция проводится в регионах:
м. Дніпро та Дніпропетровська обл, м. Суми, м. Київ та Київська обл.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:45

Re: Банк Земельний Капiтал

  lubopytnaya написав:Акция проводится в регионах:

бєдноватенько
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:38

не
+100т будет за фонд
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:09

  v57 написав:не
+100т будет за фонд

Отож... :D
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lubopytnaya
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