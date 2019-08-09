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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:52
бульбик написав:
Я так понимаю, в этой банке сейчас самый высокий процент - 18,5 на год с ежемесячной выплатой +1000 грн акционный бонус или кто есть круче?
А что такое "+1000 грн акционный бонус"?
Жадность и Отвага!
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:55
тоже любопітно
извините за тавталогию
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:16
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:53
v57 написав:
тоже любопітно
извините за тавталогию
Как я поняла, надо открыть/иметь годовой депозит на сумму от 7500 грн.
А затем со своего карточного или текущего счета сделать внутрибанковский перевод на этот депозит на сумму от 100 тысяч гривен
Акция проводится в регионах:
м. Дніпро та Дніпропетровська обл, м. Суми, м. Київ та Київська обл.
Жадность и Отвага!
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:45
lubopytnaya написав:
Акция проводится в регионах:
бєдноватенько
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:38
не
+100т будет за фонд
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v57
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:09
v57 написав:
не
+100т будет за фонд
Отож...
Жадность и Отвага!
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Додано: Суб 10 сер, 2019 07:55
lubopytnaya написав: v57 написав:
тоже любопітно
извините за тавталогию
Как я поняла, надо открыть/иметь годовой депозит на сумму от 7500 грн.
А затем со своего карточного или текущего счета сделать внутрибанковский перевод на этот депозит на сумму от 100 тысяч гривен
Акция проводится в регионах:
м. Дніпро та Дніпропетровська обл, м. Суми, м. Київ та Київська обл.
Надо открыть годовой депо на сумму 100+ и всё...
Вопрос не в том
Повторяю - есть где-то похожие условия на это?
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
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бульбик
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