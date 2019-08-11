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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:22

demichh Я бы не рисковал. Второй всё таки лучше на родственников открыть.В этом случае наверняка будет 2-я выплата.
Дядя Дима
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