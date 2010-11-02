RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:22

demichh Я бы не рисковал. Второй всё таки лучше на родственников открыть.В этом случае наверняка будет 2-я выплата.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 479
З нами з: 29.11.16
Подякував: 240 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:45

  demichh написав:а за два депо по 100 тыс, дадут 1+1=2 тыс?


Дадут, если на разных людей открыты депо
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
бульбик
 
Повідомлень: 635
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:52

http://finbalance.com.ua/news/nbu-visuvayut-pretenzi-cherez-sumnivniy-prodazh-topolovoyu-aktsiy-banku-zemelniy-kapital
Активісти написали закладну. :(
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29513
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:45

  Квесторе_поверніться написав:http://finbalance.com.ua/news/nbu-visuvayut-pretenzi-cherez-sumnivniy-prodazh-topolovoyu-aktsiy-banku-zemelniy-kapital
Активісти написали закладну. :(

Деньги любят тишину...А тут небольшой шумок начался :roll: .
darmet
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 29.03.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 24252627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, lubopytnaya і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7683, 7684, 7685
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
76848 9097717
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2019 17:13
Кочевник
Идея Банк 1 ... 1642, 1643, 1644
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16432 2336127
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2019 16:40
ingtrans
Банк Глобус 1 ... 541, 542, 543
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5425 715466
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2019 00:13
uaprofi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.