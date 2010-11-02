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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 13:22
demichh Я бы не рисковал. Второй всё таки лучше на родственников открыть.В этом случае наверняка будет 2-я выплата.
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:45
Ссылка для получения скидка на букинге 10%
https://www.booking.com/s/57_6/sha0d050
Додано: Нед 29 вер, 2019 15:52
Активісти написали закладну.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 29 вер, 2019 17:45
Деньги любят тишину...А тут небольшой шумок начался .
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:15
Re: Банк Земельний Капiтал
у Дубинського шумок місяць тому почався
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