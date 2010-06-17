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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 13:22
demichh Я бы не рисковал. Второй всё таки лучше на родственников открыть.В этом случае наверняка будет 2-я выплата.
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:45
Додано: Нед 29 вер, 2019 15:52
Активісти написали закладну.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 29 вер, 2019 17:45
Деньги любят тишину...А тут небольшой шумок начался .
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:15
Re: Банк Земельний Капiтал
у Дубинського шумок місяць тому почався
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:48
Це знаряддя Вуйця Бєні зараз НБУ і кошмарить.
Зємєля для нього...так між іншим.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 05:04
p2p на выход
Есть в банке депозит, к нему карта пакета "Депозит". Смотрю по тарифам этой карты, у нее все переводы с комиссией. Подскажите, с этой карты вывести проценты по депозиту с помощью p2p невозможно без комиссии?
Задолбался я уже малость в банкоматах получать проценты, настало время наконец-то освоить р2р. Ни разу не пользовался, потому возникают вопросы по неопытности. Я правильно понимаю, что, даже в случае бесплатных услуг самого сервиса р2р, эту бесплатность портит такой пункт тарифов по карте:
"Перерахування на рахунки інших Банків, без наявності платіжної картки - 0,5%"?
В общем, есть ли возможность без комиссии перевести проценты по депозиту в другой банк, не прибегая к услугам банкоматов ЗемКапа и сети Радиус?
Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:29
Re: Банк Земельний Капiтал
Этот п. про перевод через платежку в кассе. По сути ответил в ветке Алки.
А вааще можно ж проверить, на малой сумме, на 10грн оте 0.5% будет = пятак, думаю приемлемая мзда для приобретения бесценного опыта
Ток не рекомендую использовать меньшие суммы, т.к. у психованых банок на суммах 1..2грн может активироваться фрод-контроль и они просто лочат карту. А тут юзается процессинг психа-пумбы
... делайте хоть что-нибудь!
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