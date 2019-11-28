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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:22

demichh Я бы не рисковал. Второй всё таки лучше на родственников открыть.В этом случае наверняка будет 2-я выплата.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:45

  demichh написав:а за два депо по 100 тыс, дадут 1+1=2 тыс?


Дадут, если на разных людей открыты депо
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 15:52

http://finbalance.com.ua/news/nbu-visuvayut-pretenzi-cherez-sumnivniy-prodazh-topolovoyu-aktsiy-banku-zemelniy-kapital
Активісти написали закладну. :(
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:45

  Квесторе_поверніться написав:http://finbalance.com.ua/news/nbu-visuvayut-pretenzi-cherez-sumnivniy-prodazh-topolovoyu-aktsiy-banku-zemelniy-kapital
Активісти написали закладну. :(

Деньги любят тишину...А тут небольшой шумок начался :roll: .
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:15

Re: Банк Земельний Капiтал

у Дубинського шумок місяць тому почався
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:48

  Basilio2020 написав:у Дубинського шумок місяць тому почався

Це знаряддя Вуйця Бєні зараз НБУ і кошмарить.
Зємєля для нього...так між іншим.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 05:04

p2p на выход

Есть в банке депозит, к нему карта пакета "Депозит". Смотрю по тарифам этой карты, у нее все переводы с комиссией. Подскажите, с этой карты вывести проценты по депозиту с помощью p2p невозможно без комиссии?
Задолбался я уже малость в банкоматах получать проценты, настало время наконец-то освоить р2р. Ни разу не пользовался, потому возникают вопросы по неопытности. Я правильно понимаю, что, даже в случае бесплатных услуг самого сервиса р2р, эту бесплатность портит такой пункт тарифов по карте:

"Перерахування на рахунки інших Банків, без наявності платіжної картки - 0,5%"?

В общем, есть ли возможность без комиссии перевести проценты по депозиту в другой банк, не прибегая к услугам банкоматов ЗемКапа и сети Радиус?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 07:29

Re: Банк Земельний Капiтал

  candidat написав:Я правильно понимаю, что, даже в случае бесплатных услуг самого сервиса р2р, эту бесплатность портит такой пункт тарифов по карте

Этот п. про перевод через платежку в кассе. По сути ответил в ветке Алки.
А вааще можно ж проверить, на малой сумме, на 10грн оте 0.5% будет = пятак, думаю приемлемая мзда для приобретения бесценного опыта :)
Ток не рекомендую использовать меньшие суммы, т.к. у психованых банок на суммах 1..2грн может активироваться фрод-контроль и они просто лочат карту. А тут юзается процессинг психа-пумбы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:32

Re: Банк Земельний Капiтал

Нормально у Земы все с p2p. Только лимиты у них нужно каждые три месяца заново устанавливать.
Кащей
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