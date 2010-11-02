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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:26

  clientage написав:
  candidat написав:Я правильно понимаю, что, даже в случае бесплатных услуг самого сервиса р2р, эту бесплатность портит такой пункт тарифов по карте

Этот п. про перевод через платежку в кассе. По сути ответил в ветке Алки.
А вааще можно ж проверить, на малой сумме, на 10грн оте 0.5% будет = пятак, думаю приемлемая мзда для приобретения бесценного опыта :)
Ток не рекомендую использовать меньшие суммы, т.к. у психованых банок на суммах 1..2грн может активироваться фрод-контроль и они просто лочат карту. А тут юзается процессинг психа-пумбы :)

Так если указанный мной пункт тарифов к р2р не относится, так и реальная комиссия может оказаться совсем другой. Что-то вроде 1,5%+10грн. Тогда перевод на 10 грн. обойдется в 10,15 грн. комиссии.
Кстати, а комиссия списывается с суммы перевода или остатка на счету? Скажем, если переводить 10 грн. с комиссией 0,5%, то спишется со счета-отправителя 10,05 грн или получателю придет 9,95 грн?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:27

Нема у Земели за эта камисии! Могу бальшими буквами это нашкрябать, магу в разрядку по слогам! Ну как ещё написать? Юзаю более года

ПС. И вам чо, пятака жалко для проверки то? )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:32

Re: Банк Земельний Капiтал

Всё же это как то обтекаемая формулировка выходит.Вы лично чем тягали от сюда?
Тасей, Моней и Приватом.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:34

  clientage написав:Нема у Земели за эта камисии! Могу бальшими буквами это нашкрябать, магу в разрядку по слогам! Ну как ещё написать? Юзаю более года

ПС. И вам чо, пятака жалко для проверки то? )

Просто вы указали, что это не тот пункт тарифов, вот и начали терзать смутные сомнения.
Ну, если нет, так и слава богу :)
Я правильно понял, что вы сервис Альфа-Банка используете, а не ЗемКапа (т.е. фактически ПУМБа)?
candidat
 
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