Банк Земельний Капiтал

candidat написав:Я правильно понимаю, что, даже в случае бесплатных услуг самого сервиса р2р, эту бесплатность портит такой пункт тарифов по карте
Этот п. про перевод через платежку в кассе. По сути ответил в ветке Алки. А вааще можно ж проверить, на малой сумме, на 10грн оте 0.5% будет = пятак, думаю приемлемая мзда для приобретения бесценного опыта Ток не рекомендую использовать меньшие суммы, т.к. у психованых банок на суммах 1..2грн может активироваться фрод-контроль и они просто лочат карту. А тут юзается процессинг психа-пумбы
Так если указанный мной пункт тарифов к р2р не относится, так и реальная комиссия может оказаться совсем другой. Что-то вроде 1,5%+10грн. Тогда перевод на 10 грн. обойдется в 10,15 грн. комиссии. Кстати, а комиссия списывается с суммы перевода или остатка на счету? Скажем, если переводить 10 грн. с комиссией 0,5%, то спишется со счета-отправителя 10,05 грн или получателю придет 9,95 грн?
clientage написав:Нема у Земели за эта камисии! Могу бальшими буквами это нашкрябать, магу в разрядку по слогам! Ну как ещё написать? Юзаю более года
ПС. И вам чо, пятака жалко для проверки то? )
Просто вы указали, что это не тот пункт тарифов, вот и начали терзать смутные сомнения. Ну, если нет, так и слава богу Я правильно понял, что вы сервис Альфа-Банка используете, а не ЗемКапа (т.е. фактически ПУМБа)?