Банк Земельний Капiтал

candidat написав:Я правильно понимаю, что, даже в случае бесплатных услуг самого сервиса р2р, эту бесплатность портит такой пункт тарифов по карте
Этот п. про перевод через платежку в кассе. По сути ответил в ветке Алки. А вааще можно ж проверить, на малой сумме, на 10грн оте 0.5% будет = пятак, думаю приемлемая мзда для приобретения бесценного опыта Ток не рекомендую использовать меньшие суммы, т.к. у психованых банок на суммах 1..2грн может активироваться фрод-контроль и они просто лочат карту. А тут юзается процессинг психа-пумбы
Так если указанный мной пункт тарифов к р2р не относится, так и реальная комиссия может оказаться совсем другой. Что-то вроде 1,5%+10грн. Тогда перевод на 10 грн. обойдется в 10,15 грн. комиссии. Кстати, а комиссия списывается с суммы перевода или остатка на счету? Скажем, если переводить 10 грн. с комиссией 0,5%, то спишется со счета-отправителя 10,05 грн или получателю придет 9,95 грн?
clientage написав:Нема у Земели за эта камисии! Могу бальшими буквами это нашкрябать, магу в разрядку по слогам! Ну как ещё написать? Юзаю более года
ПС. И вам чо, пятака жалко для проверки то? )
Просто вы указали, что это не тот пункт тарифов, вот и начали терзать смутные сомнения. Ну, если нет, так и слава богу Я правильно понял, что вы сервис Альфа-Банка используете, а не ЗемКапа (т.е. фактически ПУМБа)?
candidat написав:Я правильно понял, что вы сервис Альфа-Банка используете, а не ЗемКапа (т.е. фактически ПУМБа)?
Я пользуюсь кучей бесплатных р2р Уважаемая банка обычно делает свой р2р с бесплатным зачислением средств на свои счета. А вот у Земели платный р2р, я таким брезгую
Понятно. Еще такой вопрос. Когда я точно не уверен, какая у меня сумма на карте-отправителе, мне чем-то грозит, если я в сумме перевода укажу сумму, которая превышает реальный остаток? Просто сразу откажет с формулировкой, что недостаточно средств, или могут начаться приключения типа овердрафта или ситуации, когда заблокирует всю сумму на карте, но из-за недостатка средств перевод не пойдет, а блок снимется только через несколько дней? Или лучше, когда не уверен, сразу переводить заведомо поменьше, т.е. ту сумму, которая точно должна быть?
Ничем не грозит, просто не переведет ) Ну и как это у Земели мона ТОЧНО не знать остаток? Тут же есть ИВР пумбы. Забейте себе в мабилу да проверяйте мульен раз нашару ) 0800505555,,,1,1,537478,nnnn,ddmmyyyy 537478 - БИН карты nnnn - послед цифры карты, ddmmyyyy - ваш ДР