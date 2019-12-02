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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:37
Хоть какое-то новогоднее оживление, а то совсем всё грустно пока...
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бульбик
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:43
ба, 2ий банк що відкрив Норовірічну акцію...
щось дійсно дуже сумно, а вже давно пора!
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greenozon
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