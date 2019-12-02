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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:37

  demichh написав:Земеля продолжает раздавать свою тыщу (за 100 тыс. депо)
+ включил лохотрон (+0,5% +0,75% +1%) к базовой ставке 18%
https://www.zemcap.com/ru/depozity.html
https://www.zemcap.com/ru.html


Хоть какое-то новогоднее оживление, а то совсем всё грустно пока...
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:43

ба, 2ий банк що відкрив Норовірічну акцію...
щось дійсно дуже сумно, а вже давно пора!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:31

Добрий день! А який ще банк по новорічній акціЇ?
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:33

  Nona9 написав:Добрий день! А який ще банк по новорічній акціЇ?

А-банк
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:34

  demichh написав:Земеля продолжает раздавать свою тыщу (за 100 тыс. депо)
+ включил лохотрон (+0,5% +0,75% +1%) к базовой ставке 18%
https://www.zemcap.com/ru/depozity.html
https://www.zemcap.com/ru.html

Так это они специально для меня!
Завтра как раз "Новогодний экспресс" заканчивается :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлень: 3959
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:43

  lubopytnaya написав:
  demichh написав:Земеля продолжает раздавать свою тыщу (за 100 тыс. депо)
+ включил лохотрон (+0,5% +0,75% +1%) к базовой ставке 18%
https://www.zemcap.com/ru/depozity.html
https://www.zemcap.com/ru.html

Так это они специально для меня!
Завтра как раз "Новогодний экспресс" заканчивается :D

lubopytnaya, еще в ComInBank можете заглянуть на акцию.
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ramaz
 
Повідомлень: 355
З нами з: 12.07.17
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