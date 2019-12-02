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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:37
Хоть какое-то новогоднее оживление, а то совсем всё грустно пока...
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бульбик
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:43
ба, 2ий банк що відкрив Норовірічну акцію...
щось дійсно дуже сумно, а вже давно пора!
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greenozon
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Додано: Вів 03 гру, 2019 13:31
Добрий день! А який ще банк по новорічній акціЇ?
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Nona9
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Додано: Вів 03 гру, 2019 13:33
Nona9 написав:
Добрий день! А який ще банк по новорічній акціЇ?
А-банк
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 гру, 2019 14:34
Так это они специально для меня!
Завтра как раз "Новогодний экспресс" заканчивается
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 03 гру, 2019 14:43
lubopytnaya
lubopytnaya написав:
Так это они специально для меня!
Завтра как раз "Новогодний экспресс" заканчивается
, еще в ComInBank
можете заглянуть на акцию.
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ramaz
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