Банк Земельний Капiтал
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:37
Хоть какое-то новогоднее оживление, а то совсем всё грустно пока...
бульбик
Повідомлень: 643
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 50 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:43
ба, 2ий банк що відкрив Норовірічну акцію...
щось дійсно дуже сумно, а вже давно пора!
greenozon
Повідомлень: 6625
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 395 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 гру, 2019 13:31
Добрий день! А який ще банк по новорічній акціЇ?
Nona9
Повідомлень: 171
З нами з: 02.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 гру, 2019 13:33
Nona9 написав:
Добрий день! А який ще банк по новорічній акціЇ?
А-банк
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 29747
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3441 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:34
Так это они специально для меня!
Завтра как раз "Новогодний экспресс" заканчивается
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Повідомлень: 3960
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1226 раз.
Подякували: 499 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:43
lubopytnaya написав:
Так это они специально для меня!
Завтра как раз "Новогодний экспресс" заканчивается
lubopytnaya
, еще в
ComInBank
можете заглянуть на акцию.
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
ramaz
Повідомлень: 356
З нами з: 12.07.17
Подякував: 61 раз.
Подякували: 55 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:59
ramaz написав: lubopytnaya
, еще в
ComInBank
можете заглянуть на акцию.
Увы, не могу
у меня там фонд в валюте под 5,5% до апреля 2021
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Повідомлень: 3960
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1226 раз.
Подякували: 499 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:05
хм, а таки +
было просто 0.5, типа за флаер
стало и 0.75, и 1.0
v57
Повідомлень: 2386
З нами з: 14.03.10
Подякував: 86 раз.
Подякували: 155 раз.
Профіль
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:00
v57 написав:
хм, а таки +
было просто 0.5, типа за флаер
стало и 0.75, и 1.0
Да,это совсем gut. Был бы я молодым вкладчиком то сотку бы занёс обЯЗЯтельно ,дабы ещё вот тот проц взять.
Дядя Дима
Повідомлень: 561
З нами з: 29.11.16
Подякував: 252 раз.
Подякували: 116 раз.
Профіль
1
1
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:07
ramaz написав:
еще в ComInBank можете заглянуть на акцию.
Шось не бачу в комерційних індустріалів гарантованих навіть 18% з щомісячною виплатою (як в Порохбанці на 10 років). Чи помиляюся?
Промокод від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 30436
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1520 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
6607
1535301
308
62171
79191
9352040