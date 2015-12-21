RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:16

Re: Банк Земельний Капiтал

  Квесторе_поверніться написав:помиляюся?
Ага.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 561
З нами з: 29.11.16
Подякував: 252 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:16

  Дядя Дима написав:
  Квесторе_поверніться написав:помиляюся?
Ага.

Де гарантованих 18% з виплатою щомісячно. Обгрунтуйте.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30436
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 27282930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, justit, kostya77, lel і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 29, 30, 31
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
308 62170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 гру, 2019 18:55
iurii44
Альфа-Банк 1 ... 7918, 7919, 7920
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
79191 9352026
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 гру, 2019 17:22
chipmunk
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3573, 3574, 3575
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35740 4425555
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 гру, 2019 17:15
chipmunk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (826)
03.12.2019 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.