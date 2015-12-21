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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:16
Квесторе_поверніться написав:
помиляюся?
Ага.
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Дядя Дима
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Додано: Вів 03 гру, 2019 19:16
Дядя Дима написав: Квесторе_поверніться написав:
помиляюся?
Ага.
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