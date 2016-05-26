Ага.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:16
Re: Банк Земельний Капiтал
Додано: Вів 03 гру, 2019 19:16
Де гарантованих 18% з виплатою щомісячно. Обгрунтуйте.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 гру, 2019 19:39
А можно и больше ,17,25% базовая с ежемесячным , а на акции если по фартит можно поймать и1% и 2,6 % и 26% ,а кому не везёт по жизни с лохотронами то внизу страницы + 1 по лояльности имеется. И тогда 18,25 будет. Для меня всё равно не актуально так как по 18,5% набил на ближайшие 1,4 года.
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:03
Re: Банк Земельний Капiтал
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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