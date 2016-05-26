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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:16

Re: Банк Земельний Капiтал

  Квесторе_поверніться написав:помиляюся?
Ага.
Дядя Дима
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Повідомлень: 563
З нами з: 29.11.16
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Подякували: 116 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:16

  Дядя Дима написав:
  Квесторе_поверніться написав:помиляюся?
Ага.

Де гарантованих 18% з виплатою щомісячно. Обгрунтуйте.
https://cib.com.ua/sites/cib/var/public/upload/files/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%2002%2012%202019(2).pdf
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30443
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:39

  Квесторе_поверніться написав:
  Дядя Дима написав:
  Квесторе_поверніться написав:помиляюся?
Ага.

Де гарантованих 18% з виплатою щомісячно. Обгрунтуйте.
https://cib.com.ua/sites/cib/var/public/upload/files/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%2002%2012%202019(2).pdf
А можно и больше ,17,25% базовая с ежемесячным , а на акции если по фартит можно поймать и1% и 2,6 % и 26% ,а кому не везёт по жизни с лохотронами то внизу страницы + 1 по лояльности имеется. И тогда 18,25 будет. Для меня всё равно не актуально так как по 18,5% набил на ближайшие 1,4 года.
Дядя Дима
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Повідомлень: 563
З нами з: 29.11.16
Подякував: 252 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:03

Re: Банк Земельний Капiтал

  Дядя Дима написав:+ 1 по лояльности имеется

Це тільки для пенсів.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30443
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1520 раз.
 
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