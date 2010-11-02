Банк Земельний Капiтал

kosul написав:Пары минут в отделении на Крещатике хватило, чтобы передумать размещать депо в этой конторе.
Спрашиваю в пустом зале, к кому подходить депозит разместить. Дама за компьютером вяло машет за спину - идите к девочкам. Подхожу к первой, та показывает жестом на вторую. Сажусь, жду, когда оторвется от компа. Через минуту-другую рядом плюхается на стул товарищ сельского вида, заявляет, что хочет получить проценты по вкладу. Его суржик выводит из гибернации Кристину ("мою" барышню в компьютере), и она таким же говором начинает его обслуживать. Я понимаю, что здесь в почете стиль поведения "посадка в пригородный транспорт". Решаю, что этот банк слишком для меня земельный, и ретируюсь.
хм
если не заказуха, то мож дело в вас?
а
обсл. хорошее, даже очень
а 1й стол- юрики