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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:53

  kosul написав:Пары минут в отделении на Крещатике хватило, чтобы передумать размещать депо в этой конторе.
Спрашиваю в пустом зале, к кому подходить депозит разместить. Дама за компьютером вяло машет за спину - идите к девочкам. Подхожу к первой, та показывает жестом на вторую. Сажусь, жду, когда оторвется от компа. Через минуту-другую рядом плюхается на стул товарищ сельского вида, заявляет, что хочет получить проценты по вкладу. Его суржик выводит из гибернации Кристину ("мою" барышню в компьютере), и она таким же говором начинает его обслуживать. Я понимаю, что здесь в почете стиль поведения "посадка в пригородный транспорт". Решаю, что этот банк слишком для меня земельный, и ретируюсь.

хм
если не заказуха, то мож дело в вас?
а
обсл. хорошее, даже очень
а 1й стол- юрики
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:04

Re: Банк Земельний Капiтал

  v57 написав:обсл. хорошее, даже очень

Мне тож понравилось
И даже мона закинуть нач. сумму депо безналом, правда в течение дня открытия
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:39

v57, повністю допускаю можливий стиль такого спілкування. Теж обслуговуюся на Хрещатику. Любові я там не відчуваю. Ну але я туди приходжу не за любов'ю, а за %%. Каса, до речі, дуже жорстко контролює якість валюти, що теж мене не радує.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:28

Ну ждать тут можно долго, активнее нужно привлекать их к работе :)
demichh
 
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  #<1 ... 28293031
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