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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 14:53

  kosul написав:Пары минут в отделении на Крещатике хватило, чтобы передумать размещать депо в этой конторе.
Спрашиваю в пустом зале, к кому подходить депозит разместить. Дама за компьютером вяло машет за спину - идите к девочкам. Подхожу к первой, та показывает жестом на вторую. Сажусь, жду, когда оторвется от компа. Через минуту-другую рядом плюхается на стул товарищ сельского вида, заявляет, что хочет получить проценты по вкладу. Его суржик выводит из гибернации Кристину ("мою" барышню в компьютере), и она таким же говором начинает его обслуживать. Я понимаю, что здесь в почете стиль поведения "посадка в пригородный транспорт". Решаю, что этот банк слишком для меня земельный, и ретируюсь.

хм
если не заказуха, то мож дело в вас?
а
обсл. хорошее, даже очень
а 1й стол- юрики
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:04

Re: Банк Земельний Капiтал

  v57 написав:обсл. хорошее, даже очень

Мне тож понравилось
И даже мона закинуть нач. сумму депо безналом, правда в течение дня открытия
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 15:39

v57, повністю допускаю можливий стиль такого спілкування. Теж обслуговуюся на Хрещатику. Любові я там не відчуваю. Ну але я туди приходжу не за любов'ю, а за %%. Каса, до речі, дуже жорстко контролює якість валюти, що теж мене не радує.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 16:28

Ну ждать тут можно долго, активнее нужно привлекать их к работе :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 17:21

  demichh написав:Ну ждать тут можно долго, активнее нужно привлекать их к работе :)

А я на Крещатике всегда прямиком иду к начальнику (вернее, к начальнице) отделения.
Если она свободна, то всегда обслужит клиента.

Кстати, в ЗК круто снизились ставки.
Максимальная ставка по акции 17%
Ну, еще и лотерея +0,5% и более. Но "более" выпадает крайне редко.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2020 17:24

НБУ ОШТРАФУВАВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" НА 2,3 МЛН ГРН

за "неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансуванню тероризму (у тому числі системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму), неналежне виконання обов’язку здійснювати ідентифікацію, верифікацію, вивчення клієнтів (їх представників) та аналіз їх фінансових операцій, а також невжиття належних заходів для зменшення ризиків та нездійснення належного контролю за недопущенням використання послуг банку для легалізації
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 01:03

lubopytnaya
Я извиняюсь,мадам.......Но последняя акция была от 18%. я вытянул 0,5%.дедушка впереди меня получил плюс 1%. Стабильно высокие ставки и регулярные выплаты. 27 декабря,в последний день акции,вообще было убийство.
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 01:13

  greenozon написав:НБУ ОШТРАФУВАВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" НА 2,3 МЛН ГРН

за "неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансуванню тероризму (у тому числі системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму), неналежне виконання обов’язку здійснювати ідентифікацію, верифікацію, вивчення клієнтів (їх представників) та аналіз їх фінансових операцій, а також невжиття належних заходів для зменшення ризиків та нездійснення належного контролю за недопущенням використання послуг банку для легалізації

Відкриваючи у них депозит був "зґвалтований" введеною у банку безглуздою системою контролю - одна анкета на 3-х аркушах, якщо в інших банках досить формально відносяться до їх заповнення, то тут мене дістали по кожному пункту. Крім того, як вже зазначали, вкрай суровий підхід до контролю якості валюти, зразу у касі усе перевіряють, а аж потім вже оформлення. (Відділення м. Київ, Хрещатик).
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 00:25

VASH
Из личного опыта при оформлении валютных депозитов-Ощадбанк,Укргазбанк,Укрэксимбанк,Мегабанк. Процедура оформления точно такая,как Вы описали. Поэтому к подобным нюансам отношусь с пониманием и терпением.
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