Банк Земельний Капiтал

kosul написав:Пары минут в отделении на Крещатике хватило, чтобы передумать размещать депо в этой конторе. Спрашиваю в пустом зале, к кому подходить депозит разместить. Дама за компьютером вяло машет за спину - идите к девочкам. Подхожу к первой, та показывает жестом на вторую. Сажусь, жду, когда оторвется от компа. Через минуту-другую рядом плюхается на стул товарищ сельского вида, заявляет, что хочет получить проценты по вкладу. Его суржик выводит из гибернации Кристину ("мою" барышню в компьютере), и она таким же говором начинает его обслуживать. Я понимаю, что здесь в почете стиль поведения "посадка в пригородный транспорт". Решаю, что этот банк слишком для меня земельный, и ретируюсь.
хм если не заказуха, то мож дело в вас? а обсл. хорошее, даже очень а 1й стол- юрики
v57, повністю допускаю можливий стиль такого спілкування. Теж обслуговуюся на Хрещатику. Любові я там не відчуваю. Ну але я туди приходжу не за любов'ю, а за %%. Каса, до речі, дуже жорстко контролює якість валюти, що теж мене не радує.
за "неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансуванню тероризму (у тому числі системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму), неналежне виконання обов’язку здійснювати ідентифікацію, верифікацію, вивчення клієнтів (їх представників) та аналіз їх фінансових операцій, а також невжиття належних заходів для зменшення ризиків та нездійснення належного контролю за недопущенням використання послуг банку для легалізації
lubopytnaya Я извиняюсь,мадам.......Но последняя акция была от 18%. я вытянул 0,5%.дедушка впереди меня получил плюс 1%. Стабильно высокие ставки и регулярные выплаты. 27 декабря,в последний день акции,вообще было убийство.
greenozon написав:НБУ ОШТРАФУВАВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" НА 2,3 МЛН ГРН
за "неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансуванню тероризму (у тому числі системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму), неналежне виконання обов’язку здійснювати ідентифікацію, верифікацію, вивчення клієнтів (їх представників) та аналіз їх фінансових операцій, а також невжиття належних заходів для зменшення ризиків та нездійснення належного контролю за недопущенням використання послуг банку для легалізації
Відкриваючи у них депозит був "зґвалтований" введеною у банку безглуздою системою контролю - одна анкета на 3-х аркушах, якщо в інших банках досить формально відносяться до їх заповнення, то тут мене дістали по кожному пункту. Крім того, як вже зазначали, вкрай суровий підхід до контролю якості валюти, зразу у касі усе перевіряють, а аж потім вже оформлення. (Відділення м. Київ, Хрещатик).
VASH Из личного опыта при оформлении валютных депозитов-Ощадбанк,Укргазбанк,Укрэксимбанк,Мегабанк. Процедура оформления точно такая,как Вы описали. Поэтому к подобным нюансам отношусь с пониманием и терпением.
потерпевший написав:VASH Из личного опыта при оформлении валютных депозитов-Ощадбанк,Укргазбанк,Укрэксимбанк,Мегабанк. Процедура оформления точно такая,как Вы описали. Поэтому к подобным нюансам отношусь с пониманием и терпением.
Кроме Укрэксима , в других банках не выдают сберкнижку .