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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:54
На крещатике книжки не дают
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demichh
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:28
потерпевший написав:lubopytnaya
Я извиняюсь,мадам.......Но последняя акция была от 18%. я вытянул 0,5%.дедушка впереди меня получил плюс 1%. Стабильно высокие ставки и регулярные выплаты. 27 декабря,в последний день акции,вообще было убийство.
Я тоже много чего хорошего вытянула по акции. Но это было в декабре.
А с января базовая ставка акционного депозита уже лишь 17%
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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П'ят 10 січ, 2020 11:53
gerra
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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