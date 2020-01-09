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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 14:54

На крещатике книжки не дают :(
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:28

  потерпевший написав:lubopytnaya
Я извиняюсь,мадам.......Но последняя акция была от 18%. я вытянул 0,5%.дедушка впереди меня получил плюс 1%. Стабильно высокие ставки и регулярные выплаты. 27 декабря,в последний день акции,вообще было убийство.

Я тоже много чего хорошего вытянула по акции. Но это было в декабре.
А с января базовая ставка акционного депозита уже лишь 17%
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлень: 3990
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1230 раз.
Подякували: 503 раз.
 
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  #<1 ... 29303132
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