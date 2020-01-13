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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:28
Я тоже много чего хорошего вытянула по акции. Но это было в декабре.
А с января базовая ставка акционного депозита уже лишь 17%
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:13
Re: Банк Земельний Капiтал
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 січ, 2020 08:46
Максимальна сума поповнення депо без привязки до початкової суми вкладу?
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