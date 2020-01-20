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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2020 14:54
На крещатике книжки не дают
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demichh
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:28
потерпевший написав:lubopytnaya
Я извиняюсь,мадам.......Но последняя акция была от 18%. я вытянул 0,5%.дедушка впереди меня получил плюс 1%. Стабильно высокие ставки и регулярные выплаты. 27 декабря,в последний день акции,вообще было убийство.
Я тоже много чего хорошего вытянула по акции. Но это было в декабре.
А с января базовая ставка акционного депозита уже лишь 17%
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:13
lubopytnaya написав:
уже лишь 17%
Все рівно треба брати, якщо є грошенята.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 08:46
Максимальна сума поповнення депо без привязки до початкової суми вкладу?
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Haza
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Додано: Вів 14 січ, 2020 11:59
Haza
Да, от 1000 грн.
Единственное ограничение- пополнение в последний месяц действия депозита не разрешается.
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pfauter
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:33
Коллеги, а опишите, пожалуйста, вкратце, процедуру захода в банк новому клиенту на грн депо с тем, чтоб получить бонус 1К?
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la9
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:36
la9 написав:
Коллеги, а опишите, пожалуйста, вкратце, процедуру захода в банк новому клиенту на грн депо с тем, чтоб получить бонус 1К?
Подойти к менагеру и рассказать про свои хотелки. Бонус падает на карту в конце месяца открытия депо.
Кстати, тут тоже мона по б/н разместится, но до конца опердня
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 20 січ, 2020 19:43
clientage написав: la9 написав:
Коллеги, а опишите, пожалуйста, вкратце, процедуру захода в банк новому клиенту на грн депо с тем, чтоб получить бонус 1К?
Подойти к менагеру и рассказать про свои хотелки. Бонус падает на карту в конце месяца открытия депо.
Кстати, тут тоже мона по б/н разместится, но до конца опердня
Сам я уже в банке. Хочу по доверке завести клиента. А вариант с картой по доверке врядли проканает...
Как я понимаю, завожу клиента по доверке, открываю некарточный 2620. Пополняю его сепом. Потом прихожу в отделение и с 2620 открываю депо. Потом капает на 2620 1000 грн. Так или где есть логическая ошибка?
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la9
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