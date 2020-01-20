Банк Земельний Капiтал

потерпевший написав:lubopytnaya Я извиняюсь,мадам.......Но последняя акция была от 18%. я вытянул 0,5%.дедушка впереди меня получил плюс 1%. Стабильно высокие ставки и регулярные выплаты. 27 декабря,в последний день акции,вообще было убийство.
Я тоже много чего хорошего вытянула по акции. Но это было в декабре. А с января базовая ставка акционного депозита уже лишь 17%
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la9 написав:Коллеги, а опишите, пожалуйста, вкратце, процедуру захода в банк новому клиенту на грн депо с тем, чтоб получить бонус 1К?
Подойти к менагеру и рассказать про свои хотелки. Бонус падает на карту в конце месяца открытия депо. Кстати, тут тоже мона по б/н разместится, но до конца опердня
Сам я уже в банке. Хочу по доверке завести клиента. А вариант с картой по доверке врядли проканает...
Как я понимаю, завожу клиента по доверке, открываю некарточный 2620. Пополняю его сепом. Потом прихожу в отделение и с 2620 открываю депо. Потом капает на 2620 1000 грн. Так или где есть логическая ошибка?