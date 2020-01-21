|
|
|
Банк Земельний Капiтал
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:20
clientage
Мне не захотели на карточный выплачивать тыщу, сказали "тока на текущий"
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2297
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:23
demichh написав:
clientage
Мне не захотели на карточный выплачивать тыщу, сказали "тока на текущий"
сразу сказали или когда пришло время выплаты бонуса?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
-
J
-
-
- Повідомлень: 4759
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:23
la9 написав: clientage написав: la9 написав:
Коллеги, а опишите, пожалуйста, вкратце, процедуру захода в банк новому клиенту на грн депо с тем, чтоб получить бонус 1К?
Подойти к менагеру и рассказать про свои хотелки. Бонус падает на карту в конце месяца открытия депо.
Кстати, тут тоже мона по б/н разместится, но до конца опердня
Сам я уже в банке. Хочу по доверке завести клиента. А вариант с картой по доверке врядли проканает...
Как я понимаю, завожу клиента по доверке, открываю некарточный 2620. Пополняю его сепом. Потом прихожу в отделение и с 2620 открываю депо. Потом капает на 2620 1000 грн. Так или где есть логическая ошибка?
Таки есть ошибка в моем расчете, по итогу посещения отделения. 2620 пополнять только наликом. Не зря в их тарифах ничего не сказано о безнальном пополнении
.
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1601
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:26
demichh написав:
clientage
Мне не захотели на карточный выплачивать тыщу, сказали "тока на текущий"
так вы ж с текущего открывались
Востаннє редагувалось clientage
в Вів 21 січ, 2020 20:26, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30142
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2402 раз.
- Подякували: 3485 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:26
J написав: demichh написав:
clientage
Мне не захотели на карточный выплачивать тыщу, сказали "тока на текущий"
сразу сказали или когда пришло время выплаты бонуса?
При оформлении депо
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2297
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:00
clientage написав: demichh написав:
clientage
Мне не захотели на карточный выплачивать тыщу, сказали "тока на текущий"
так вы ж с текущего открывались
Нет с торбой денех из другого банка открывал. Может в декабре-январе уже изменили чуть правила
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2297
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:09
demichh написав: clientage написав: demichh написав:
Мне не захотели на карточный выплачивать тыщу, сказали "тока на текущий"
так вы ж с текущего открывались
Нет с торбой денех из другого банка открывал. Может в декабре-январе уже изменили чуть правила
Ну торба должна куда нить лечь для старта. А т.к. карты у вас не було, то и прилягла она на... текущий. А девчата подробности светить вам не захотели, хотя ж вы точно подписали бамажку и на открытие текущего 2620ххх
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30142
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2402 раз.
- Подякували: 3485 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:14
Нет, был и карточный и текущий. Но может нужно было для контроля к заведующей зайти.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2297
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:19
Вот гады тада
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30142
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2402 раз.
- Подякували: 3485 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:49
demichh написав:
clientage
Мне не захотели на карточный выплачивать тыщу, сказали "тока на текущий"
В описании акции - "перерахування Банком на ПОТОЧНИЙ рахунок"!
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 416
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|37438
|4585652
|
|
|80857
|9545278
|
|
|15143
|2094010
|
Вів 21 січ, 2020 19:55
Ой+
|