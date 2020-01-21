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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:20

clientage

Мне не захотели на карточный выплачивать тыщу, сказали "тока на текущий" :(
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:23

  demichh написав:
clientage

Мне не захотели на карточный выплачивать тыщу, сказали "тока на текущий" :(

сразу сказали или когда пришло время выплаты бонуса?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:23

  la9 написав:
  clientage написав:
  la9 написав:Коллеги, а опишите, пожалуйста, вкратце, процедуру захода в банк новому клиенту на грн депо с тем, чтоб получить бонус 1К?

Подойти к менагеру и рассказать про свои хотелки. Бонус падает на карту в конце месяца открытия депо.
Кстати, тут тоже мона по б/н разместится, но до конца опердня :wink:

Сам я уже в банке. Хочу по доверке завести клиента. А вариант с картой по доверке врядли проканает... :wink:

Как я понимаю, завожу клиента по доверке, открываю некарточный 2620. Пополняю его сепом. Потом прихожу в отделение и с 2620 открываю депо. Потом капает на 2620 1000 грн. Так или где есть логическая ошибка?

Таки есть ошибка в моем расчете, по итогу посещения отделения. 2620 пополнять только наликом. Не зря в их тарифах ничего не сказано о безнальном пополнении :? .
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:26

  demichh написав:
clientage

Мне не захотели на карточный выплачивать тыщу, сказали "тока на текущий" :(

так вы ж с текущего открывались
Востаннє редагувалось clientage в Вів 21 січ, 2020 20:26, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:26

  J написав:
  demichh написав:
clientage

Мне не захотели на карточный выплачивать тыщу, сказали "тока на текущий" :(

сразу сказали или когда пришло время выплаты бонуса?

При оформлении депо
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:00

  clientage написав:
  demichh написав:
clientage

Мне не захотели на карточный выплачивать тыщу, сказали "тока на текущий" :(

так вы ж с текущего открывались

Нет с торбой денех из другого банка открывал. Может в декабре-январе уже изменили чуть правила
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:09

  demichh написав:
  clientage написав:
  demichh написав:Мне не захотели на карточный выплачивать тыщу, сказали "тока на текущий" :(

так вы ж с текущего открывались

Нет с торбой денех из другого банка открывал. Может в декабре-январе уже изменили чуть правила

Ну торба должна куда нить лечь для старта. А т.к. карты у вас не було, то и прилягла она на... текущий. А девчата подробности светить вам не захотели, хотя ж вы точно подписали бамажку и на открытие текущего 2620ххх
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:14

Нет, был и карточный и текущий. Но может нужно было для контроля к заведующей зайти.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:19

Re: Банк Земельний Капiтал

Вот гады тада :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:49

  demichh написав:
clientage

Мне не захотели на карточный выплачивать тыщу, сказали "тока на текущий" :(


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