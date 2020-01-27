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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:58

Re: Банк Земельний Капiтал

Ну в смысле не на депозитный. Других то и нема, карточный ваащето тоже упразднен. Есть текущий для обслуживания карт :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:17

На следующей неделе меняются ставки. На сколько - не известно, комитет еще не заседал
la9
 
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