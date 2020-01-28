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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:58
Ну в смысле не на депозитный. Других то и нема, карточный ваащето тоже упразднен. Есть текущий для обслуживания карт
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 28 січ, 2020 16:17
На следующей неделе меняются ставки. На сколько - не известно, комитет еще не заседал
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la9
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:38
la9
тут до бабки неходи
все ж ясно як світлий день!
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greenozon
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:50
greenozon написав:la9
тут до бабки неходи
все ж ясно як світлий день!
не-не... Тут главный вопрос - когда?
Могли еще на этой неделе поменяться, как в Альянсе, например.
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la9
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:09
la9 написав:
когда?
на сайте написано:
Депозит «НОВОРІЧНИЙ БОНУС»
(діє по 31.01.2020р.)
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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