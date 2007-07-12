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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:58
Re: Банк Земельний Капiтал
Ну в смысле не на депозитный. Других то и нема, карточный ваащето тоже упразднен. Есть текущий для обслуживания карт
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:17
На следующей неделе меняются ставки. На сколько - не известно, комитет еще не заседал
Додано: Вів 28 січ, 2020 17:38
la9
тут до бабки неходи
все ж ясно як світлий день!
+50грн !
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:50
Додано: Вів 28 січ, 2020 18:09
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Додано: Вів 28 січ, 2020 19:10
У них есть еще другие депозиты, в теории могли по ним рубануть.
И по акции, если не ошибаюсь, в условиях есть право менять условия! А при таком диком тренде вниз - то очень вероятно, что могли воспользоваться таким правом...
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:52
Re: Банк Земельний Капiтал
Вроде пока без изменений.
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