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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:58
Ну в смысле не на депозитный. Других то и нема, карточный ваащето тоже упразднен. Есть текущий для обслуживания карт
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 28 січ, 2020 16:17
На следующей неделе меняются ставки. На сколько - не известно, комитет еще не заседал
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la9
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:38
la9
тут до бабки неходи
все ж ясно як світлий день!
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greenozon
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:50
greenozon написав:la9
тут до бабки неходи
все ж ясно як світлий день!
не-не... Тут главный вопрос - когда?
Могли еще на этой неделе поменяться, как в Альянсе, например.
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la9
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:09
la9 написав:
когда?
на сайте написано:
Депозит «НОВОРІЧНИЙ БОНУС»
(діє по 31.01.2020р.)
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J
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Додано: Вів 28 січ, 2020 19:10
J написав: la9 написав:
когда?
на сайте написано:
Депозит «НОВОРІЧНИЙ БОНУС»
(діє по 31.01.2020р.)
У них есть еще другие депозиты, в теории могли по ним рубануть.
И по акции, если не ошибаюсь, в условиях есть право менять условия! А при таком диком тренде вниз - то очень вероятно, что могли воспользоваться таким правом...
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la9
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Додано: Нед 09 лют, 2020 00:52
la9 написав:
У них есть еще другие депозиты, в теории могли по ним рубануть.
Вроде пока без изменений.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:08
А отделения работают?
На Крещатике, в частности.
0800 не отвечает, телефон отделения - также...
Принимают хоть пополнение ранее открытых депо?
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la9
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Додано: Чет 26 бер, 2020 11:41
la9 написав:
А отделения работают?
На Крещатике, в частности.
0800 не отвечает, телефон отделения - также...
Принимают хоть пополнение ранее открытых депо?
Я дозвонился на Хрещатик, 0443648293/92
Пополняшки принимают
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 26 бер, 2020 12:26
Дозвонился...
А банк берет комис за выход через чужой п2п с депокарты?
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la9
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