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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 12:44

  la9 написав:Дозвонился...

А банк берет комис за выход через чужой п2п с депокарты?

Нет, хотя у них процессинг ПУМБы, и например, Моня (шыбко граматныя) одно время даже рисовал у себя типа исходящ комис :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:54

  clientage написав:Пополняшки принимают

Вы у них про наличные пополняшки спрашивали?
Или которые СЕП?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 15:10

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:Пополняшки принимают

Вы у них про наличные пополняшки спрашивали?
Или которые СЕП?

Про налик, мне на днях по столбикам перекинуться нуна
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:59

Сегодня здесь окончился по сроку, большую часть платежкой перебросил на столбик от конца января.

Менагер принимает на расстоянии метров 3-4 и старается выправодить клиента по быстрее :mrgreen:
la9
 
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