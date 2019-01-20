Банк Земельний Капiтал

Нет, хотя у них процессинг ПУМБы, и например, Моня (шыбко граматныя) одно время даже рисовал у себя типа исходящ комис
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:44
Нет, хотя у них процессинг ПУМБы, и например, Моня (шыбко граматныя) одно время даже рисовал у себя типа исходящ комис
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:54
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:10
Про налик, мне на днях по столбикам перекинуться нуна
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:59
Сегодня здесь окончился по сроку, большую часть платежкой перебросил на столбик от конца января.
Менагер принимает на расстоянии метров 3-4 и старается выправодить клиента по быстрее
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