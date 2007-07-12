Нет, хотя у них процессинг ПУМБы, и например, Моня (шыбко граматныя) одно время даже рисовал у себя типа исходящ комис
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 бер, 2020 12:44
Нет, хотя у них процессинг ПУМБы, и например, Моня (шыбко граматныя) одно время даже рисовал у себя типа исходящ комис
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 бер, 2020 14:54
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 26 бер, 2020 15:10
Про налик, мне на днях по столбикам перекинуться нуна
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:59
Сегодня здесь окончился по сроку, большую часть платежкой перебросил на столбик от конца января.
Менагер принимает на расстоянии метров 3-4 и старается выправодить клиента по быстрее
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:30
Re: Банк Земельний Капiтал
Сумы.
Отделение закрыто, телефон отделения не работает!
Звонил 2 дня, на третий (сегодня) позвонил на ГЛ. Говорят, что из-за карантина работают в телефонном режиме. Согласовал время посещения в понедельник. С их слов деньги закажут, типа все ок. Посмотрим.
Додано: Суб 28 бер, 2020 11:19
Лимит
Закончился депо.
Тело на карте.
По Р2Р сторонними сервисами даёт тянуть только по 15000 в сутки.
Горячка говорит, что лимит неподъёмный, мол лимит платежной системы.
Возникают сомнения
Подтвердите/опровергните.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 11:53
Это на 080055555 так сказали? Процессинг ПУМБы эт вам не ШаромыжниГ на УкрКарте
Но мож его мона как уговорить снять защиту под свою ответсвенность и хотя бы сделать 5раз по 15К в день?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 29 бер, 2020 11:56
Это мне сказали на 0-800-218-284 (горячка ЗемКапа).
Сегодня по Вашей наводке звякнул на 0800505555, сказали, что могут поднимать лимиты только на оплату, а на Р2Р, только сам банк и отослали на 0567870450.
Там трубку не берут, но думаю, что это одно и тоже, что и 0-800-218-284
Так что остаётся либо в отделение мелкими перебежками,
либо тянуть па питнацать в сутки
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