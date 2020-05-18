RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 19:01

Еще месяц назад выдали 6,5к бачей по заказу. Просили остаться, но проблем с подготовкой суммы не возникло. Крещатик.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 26.06.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:18

Re: Банк Земельний Капiтал

Коллеги подскажите, заканчивается депозит в гривнах "Лови момент", куда падают деньги(тело) на текущий или на карту, куда ранее капали проценты, не хочется ехать в отделение если на текущий, спс.
тарасов
 
Повідомлень: 415
З нами з: 20.03.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:21

  тарасов написав:Коллеги подскажите, заканчивается депозит в гривнах "Лови момент", куда падают деньги(тело) на текущий или на карту, куда ранее капали проценты, не хочется ехать в отделение если на текущий, спс.

А шо у вас в договоре?
А вам открывали ещё и текущий?
Мои депо всегда падали на карточный, и я переразмещался и забирал с карточного
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31372
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2492 раз.
Подякували: 3656 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:36

  clientage написав:
  тарасов написав:Коллеги подскажите, заканчивается депозит в гривнах "Лови момент", куда падают деньги(тело) на текущий или на карту, куда ранее капали проценты, не хочется ехать в отделение если на текущий, спс.

А шо у вас в договоре?
А вам открывали ещё и текущий?
Мои депо всегда падали на карточный, и я переразмещался и забирал с карточного

спс, ничего не написано, только номер счета указан и все, но проц капали на карту...
тарасов
 
Повідомлень: 415
З нами з: 20.03.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 33343536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, Alfa_Bank, AVF, kreuz, MASolomko, newset, Фантом і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 686, 687, 688
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6874 1584460
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 11:09
AVF
Альфа-Банк 1 ... 8572, 8573, 8574
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
85739 10074519
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 11:05
clientage
А-Банк 1 ... 1615, 1616, 1617
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16168 2247790
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 09:59
velvet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1463)
19.05.2020 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.