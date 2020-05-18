Банк Земельний Капiтал

Додано: Суб 04 кві, 2020 19:01

Еще месяц назад выдали 6,5к бачей по заказу. Просили остаться, но проблем с подготовкой суммы не возникло. Крещатик.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.