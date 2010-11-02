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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 19:01
Еще месяц назад выдали 6,5к бачей по заказу. Просили остаться, но проблем с подготовкой суммы не возникло. Крещатик.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:18
Коллеги подскажите, заканчивается депозит в гривнах "Лови момент", куда падают деньги(тело) на текущий или на карту, куда ранее капали проценты, не хочется ехать в отделение если на текущий, спс.
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тарасов
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:21
тарасов написав:
Коллеги подскажите, заканчивается депозит в гривнах "Лови момент", куда падают деньги(тело) на текущий или на карту, куда ранее капали проценты, не хочется ехать в отделение если на текущий, спс.
А шо у вас в договоре?
А вам открывали ещё и текущий?
Мои депо всегда падали на карточный, и я переразмещался и забирал с карточного
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 19 тра, 2020 10:36
clientage написав: тарасов написав:
Коллеги подскажите, заканчивается депозит в гривнах "Лови момент", куда падают деньги(тело) на текущий или на карту, куда ранее капали проценты, не хочется ехать в отделение если на текущий, спс.
А шо у вас в договоре?
А вам открывали ещё и текущий?
Мои депо всегда падали на карточный, и я переразмещался и забирал с карточного
спс, ничего не написано, только номер счета указан и все, но проц капали на карту...
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тарасов
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Додано: Вів 19 тра, 2020 16:06
clientage написав: тарасов написав:
Коллеги подскажите, заканчивается депозит в гривнах "Лови момент", куда падают деньги(тело) на текущий или на карту, куда ранее капали проценты, не хочется ехать в отделение если на текущий, спс.
А шо у вас в договоре?
А вам открывали ещё и текущий?
Мои депо всегда падали на карточный, и я переразмещался и забирал с карточного
мне после первого продолжения сказали, что с текущего им легче переоформить, без кассы, по этому работаем без карты.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 20:40
clientage написав:
А вам открывали ещё и текущий?
А у Вас его разве нет?
Ведь за открытие текущего давали бонус 1000 грн
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:17
lubopytnaya написав: clientage написав:
А вам открывали ещё и текущий?
А у Вас его разве нет?
Ведь за открытие текущего давали бонус 1000 грн
1000 я получил, но я ее с карты снимал под НГ
Дело в том, шо по обновленному плану счетов НЕТ никакой разницы между текущим и карточным счетами, оба они 2620хх
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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