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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2020 19:01
Еще месяц назад выдали 6,5к бачей по заказу. Просили остаться, но проблем с подготовкой суммы не возникло. Крещатик.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 19 тра, 2020 10:18
Re: Банк Земельний Капiтал
Коллеги подскажите, заканчивается депозит в гривнах "Лови момент", куда падают деньги(тело) на текущий или на карту, куда ранее капали проценты, не хочется ехать в отделение если на текущий, спс.
Додано: Вів 19 тра, 2020 10:21
А шо у вас в договоре?
А вам открывали ещё и текущий?
Мои депо всегда падали на карточный, и я переразмещался и забирал с карточного
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 19 тра, 2020 10:36
спс, ничего не написано, только номер счета указан и все, но проц капали на карту...
Додано: Вів 19 тра, 2020 16:06
мне после первого продолжения сказали, что с текущего им легче переоформить, без кассы, по этому работаем без карты.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 20:40
А у Вас его разве нет?
Ведь за открытие текущего давали бонус 1000 грн
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:17
1000 я получил, но я ее с карты снимал под НГ
Дело в том, шо по обновленному плану счетов НЕТ никакой разницы между текущим и карточным счетами, оба они 2620хх
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:28
Re: Банк Земельний Капiтал
Коллеги, по окончанию депо тело и проц. упали на карту, но смог вывести через П2П только 14999 грн. и только на приват(по другим банкам не приходит смс), больше не пускает, хотя все лимиты на горячке поднял везде, в чем проблема или что то не так делаю, спс.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:33
тарасов
по п2п зазвичай є купа лімітів - разова сума, к-сть переказів в день
добовий ліміт, місячний ліміт...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:04
И Земелю обслуживает две службы
0800218284 - КЦ Земели - остатки по депозитам
0800505555 - картпроцессинг Радиуса - установка лимитов, проблемы с блокировками, фродконтролем. Думаю именно тут нуна просить отменить фродконтроль, разрешить до 5 операций в день. Но лимит на одну р2р-операцию они наврядли смогут поставить больше 15К Просите разрешить несколько операций, а не одну
... делайте хоть что-нибудь!
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