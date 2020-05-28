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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 19:01

Еще месяц назад выдали 6,5к бачей по заказу. Просили остаться, но проблем с подготовкой суммы не возникло. Крещатик.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:18

Re: Банк Земельний Капiтал

Коллеги подскажите, заканчивается депозит в гривнах "Лови момент", куда падают деньги(тело) на текущий или на карту, куда ранее капали проценты, не хочется ехать в отделение если на текущий, спс.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:21

  тарасов написав:Коллеги подскажите, заканчивается депозит в гривнах "Лови момент", куда падают деньги(тело) на текущий или на карту, куда ранее капали проценты, не хочется ехать в отделение если на текущий, спс.

А шо у вас в договоре?
А вам открывали ещё и текущий?
Мои депо всегда падали на карточный, и я переразмещался и забирал с карточного
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:36

  clientage написав:
  тарасов написав:Коллеги подскажите, заканчивается депозит в гривнах "Лови момент", куда падают деньги(тело) на текущий или на карту, куда ранее капали проценты, не хочется ехать в отделение если на текущий, спс.

А шо у вас в договоре?
А вам открывали ещё и текущий?
Мои депо всегда падали на карточный, и я переразмещался и забирал с карточного

спс, ничего не написано, только номер счета указан и все, но проц капали на карту...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:06

  clientage написав:
  тарасов написав:Коллеги подскажите, заканчивается депозит в гривнах "Лови момент", куда падают деньги(тело) на текущий или на карту, куда ранее капали проценты, не хочется ехать в отделение если на текущий, спс.

А шо у вас в договоре?
А вам открывали ещё и текущий?
Мои депо всегда падали на карточный, и я переразмещался и забирал с карточного

мне после первого продолжения сказали, что с текущего им легче переоформить, без кассы, по этому работаем без карты.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:40

  clientage написав:А вам открывали ещё и текущий?

А у Вас его разве нет?
Ведь за открытие текущего давали бонус 1000 грн :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:17

  lubopytnaya написав:
  clientage написав:А вам открывали ещё и текущий?

А у Вас его разве нет?
Ведь за открытие текущего давали бонус 1000 грн :D

1000 я получил, но я ее с карты снимал под НГ :)
Дело в том, шо по обновленному плану счетов НЕТ никакой разницы между текущим и карточным счетами, оба они 2620хх :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:28

Re: Банк Земельний Капiтал

Коллеги, по окончанию депо тело и проц. упали на карту, но смог вывести через П2П только 14999 грн. и только на приват(по другим банкам не приходит смс), больше не пускает, хотя все лимиты на горячке поднял везде, в чем проблема или что то не так делаю, спс.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:33

тарасов

по п2п зазвичай є купа лімітів - разова сума, к-сть переказів в день
добовий ліміт, місячний ліміт...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:04

И Земелю обслуживает две службы
0800218284 - КЦ Земели - остатки по депозитам
0800505555 - картпроцессинг Радиуса - установка лимитов, проблемы с блокировками, фродконтролем. Думаю именно тут нуна просить отменить фродконтроль, разрешить до 5 операций в день. Но лимит на одну р2р-операцию они наврядли смогут поставить больше 15К :( Просите разрешить несколько операций, а не одну
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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