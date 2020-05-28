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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:29

clientage
звонил и до этого по указанным вами тел, все везде подняли по макс., но больше 14999 не идет... :(
тарасов
 
Повідомлень: 419
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:31

тарасов, попробуйте выводить на карты разных банков
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31506
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:36

clientage
какие подскажите, у меня получается только через сендмани привата, т.к. там не приходит( не надо смс), по другим банкам требуется смс, а они от земели просто не приходят...
тарасов
 
Повідомлень: 419
З нами з: 20.03.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:48

  тарасов написав:clientage
какие подскажите, у меня получается только через сендмани привата, т.к. там не приходит( не надо смс), по другим банкам требуется смс, а они от земели просто не приходят...

А подключить СМС-инфо по карте не пробовали? 5грн/мес
Приват мог и свой лимит на 15К/дн врубить
Дергайте Моней, ПУМБом, Авалем, Тасей, Ощадом... Тут же еще зависит куда и как дальше гроши будете пихать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31506
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2503 раз.
Подякували: 3674 раз.
 
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  #<1 ... 34353637
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П'ят 29 тра, 2020 13:55
clientage

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