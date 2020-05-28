Банк Земельний Капiтал

clientage
звонил и до этого по указанным вами тел, все везде подняли по макс., но больше 14999 не идет...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:29
clientage
звонил и до этого по указанным вами тел, все везде подняли по макс., но больше 14999 не идет...
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:31
тарасов, попробуйте выводить на карты разных банков
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:36
clientage
какие подскажите, у меня получается только через сендмани привата, т.к. там не приходит( не надо смс), по другим банкам требуется смс, а они от земели просто не приходят...
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:48
А подключить СМС-инфо по карте не пробовали? 5грн/мес
Приват мог и свой лимит на 15К/дн врубить
Дергайте Моней, ПУМБом, Авалем, Тасей, Ощадом... Тут же еще зависит куда и как дальше гроши будете пихать
... делайте хоть что-нибудь!
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