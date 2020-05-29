RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:29

clientage
звонил и до этого по указанным вами тел, все везде подняли по макс., но больше 14999 не идет... :(
тарасов
 
Повідомлень: 420
З нами з: 20.03.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:31

тарасов, попробуйте выводить на карты разных банков
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31521
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2503 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:36

clientage
какие подскажите, у меня получается только через сендмани привата, т.к. там не приходит( не надо смс), по другим банкам требуется смс, а они от земели просто не приходят...
тарасов
 
Повідомлень: 420
З нами з: 20.03.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:48

  тарасов написав:clientage
какие подскажите, у меня получается только через сендмани привата, т.к. там не приходит( не надо смс), по другим банкам требуется смс, а они от земели просто не приходят...

А подключить СМС-инфо по карте не пробовали? 5грн/мес
Приват мог и свой лимит на 15К/дн врубить
Дергайте Моней, ПУМБом, Авалем, Тасей, Ощадом... Тут же еще зависит куда и как дальше гроши будете пихать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31521
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2503 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:33

clientage
пробовал Моней, Абанком, Форвардом пишет превышен лимит...
тарасов
 
Повідомлень: 420
З нами з: 20.03.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:00

  тарасов написав:clientage
пробовал Моней, Абанком, Форвардом пишет превышен лимит...

Отакой он процессинг Радиуса :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31521
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2503 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:01

Re: Банк Земельний Капiтал

  тарасов написав:по другим банкам требуется смс, а они от земели просто не приходят...

мона на гарячці питати коди, але там не завжди розуміють шонада.
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8444
З нами з: 15.04.09
Подякував: 481 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:27

Re: Банк Земельний Капiтал

подскажите, тут зарплата 1го или в день открытия?
cohan
 
Повідомлень: 166
З нами з: 27.09.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:35

  cohan написав:подскажите, тут зарплата 1го или в день открытия?

в день открытия
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31521
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2503 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:15

  тарасов написав:какие подскажите, у меня получается только через сендмани привата, т.к. там не приходит( не надо смс), по другим банкам требуется смс, а они от земели просто не приходят...

СМС-код для подтверждения платежа от Земели можно получить по телефону 0-800-50-55-55
В голосовом меню робот начнет перечислять всякие опции, но можно сразу нажать "0" и Вам ответит человек.
Скажите ему, что Вам нужен 6-значный код-пароль для платежа в интернете. Он спросит у Вас номер карты, слово-пароль, день рождения и адрес регистрации. Если Вы правильно ответите, то человек продиктует Вам пароль.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4151
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1263 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 35363738>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, Ferlakur і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4076, 4077, 4078
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40774 4942175
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 22:56
rollo
А-Банк 1 ... 1625, 1626, 1627
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16263 2261752
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 22:38
andreyiskra
Юнекс Банк 1 ... 191, 192, 193
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
1927 28673
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 22:01
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1503)
29.05.2020 23:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.