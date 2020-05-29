clientage
звонил и до этого по указанным вами тел, все везде подняли по макс., но больше 14999 не идет...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:29
clientage
звонил и до этого по указанным вами тел, все везде подняли по макс., но больше 14999 не идет...
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:31
тарасов, попробуйте выводить на карты разных банков
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:36
clientage
какие подскажите, у меня получается только через сендмани привата, т.к. там не приходит( не надо смс), по другим банкам требуется смс, а они от земели просто не приходят...
Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:48
А подключить СМС-инфо по карте не пробовали? 5грн/мес
Приват мог и свой лимит на 15К/дн врубить
Дергайте Моней, ПУМБом, Авалем, Тасей, Ощадом... Тут же еще зависит куда и как дальше гроши будете пихать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 14:33
clientage
пробовал Моней, Абанком, Форвардом пишет превышен лимит...
Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:00
Отакой он процессинг Радиуса
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:01
Re: Банк Земельний Капiтал
мона на гарячці питати коди, але там не завжди розуміють шонада.
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:27
Re: Банк Земельний Капiтал
подскажите, тут зарплата 1го или в день открытия?
Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:35
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:15
СМС-код для подтверждения платежа от Земели можно получить по телефону 0-800-50-55-55
В голосовом меню робот начнет перечислять всякие опции, но можно сразу нажать "0" и Вам ответит человек.
Скажите ему, что Вам нужен 6-значный код-пароль для платежа в интернете. Он спросит у Вас номер карты, слово-пароль, день рождения и адрес регистрации. Если Вы правильно ответите, то человек продиктует Вам пароль.
Жадность и Отвага!
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