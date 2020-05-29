Банк Земельний Капiтал

тарасов
Так лимит можно снять.
Опять же по телефону 0-800-50-55-55
Лимит устанавливается на 1 день, на 1 месяц и на три месяца.
Просто скажите оператору, чтобы он снял все ограничения по карте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:42
тарасов
Так лимит можно снять.
Опять же по телефону 0-800-50-55-55
Лимит устанавливается на 1 день, на 1 месяц и на три месяца.
Просто скажите оператору, чтобы он снял все ограничения по карте.
Жадность и Отвага!
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