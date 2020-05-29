тарасов
Так лимит можно снять.
Опять же по телефону 0-800-50-55-55
Лимит устанавливается на 1 день, на 1 месяц и на три месяца.
Просто скажите оператору, чтобы он снял все ограничения по карте.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:42
тарасов
Так лимит можно снять.
Опять же по телефону 0-800-50-55-55
Лимит устанавливается на 1 день, на 1 месяц и на три месяца.
Просто скажите оператору, чтобы он снял все ограничения по карте.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 30 тра, 2020 01:18
Re: Банк Земельний Капiтал
Сегодня вообще аншлаг был в отделении на Крещатике
Додано: Суб 30 тра, 2020 03:21
Додано: Суб 30 тра, 2020 09:02
Re: Банк Земельний Капiтал
спс вам большое...
Додано: Суб 30 тра, 2020 16:41
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:47
Re: Банк Земельний Капiтал
|