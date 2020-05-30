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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:42

тарасов
Так лимит можно снять.
Опять же по телефону 0-800-50-55-55
Лимит устанавливается на 1 день, на 1 месяц и на три месяца.
Просто скажите оператору, чтобы он снял все ограничения по карте.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 01:18

Re: Банк Земельний Капiтал

Сегодня вообще аншлаг был в отделении на Крещатике
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 03:21

  тарасов написав:, по другим банкам требуется смс, а они от земели просто не приходят...

Ваша проблема немного дивная.Я всегда спокойно дёргаю моней и никогда смсов не хотело .Собственно они у меня отключены изначально.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 09:02

Re: Банк Земельний Капiтал

спс вам большое...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:41

  Faceless написав:Сегодня вообще аншлаг был в отделении на Крещатике

В якій ціні така активність?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 17:47

Re: Банк Земельний Капiтал

Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:Сегодня вообще аншлаг был в отделении на Крещатике

В якій ціні така активність?
А багато де стовпчики від 15,5% на рік, а можна й більше отримати? Доляри 4,5%. Хай буде, думаю згодиться
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:41

Faceless
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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:58

  Faceless написав:
Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:Сегодня вообще аншлаг был в отделении на Крещатике

В якій ціні така активність?
А багато де стовпчики від 15,5% на рік, а можна й більше отримати? Доляри 4,5%. Хай буде, думаю згодиться

В валюті не прихильник таких банок.
А в гривеньці ...на хазяйстві пригодиться...не більше Фонду.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:10

Re: Банк Земельний Капiтал

С понедельника 0,5% вниз в гривне.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:17

  Faceless написав:Сегодня вообще аншлаг был в отделении на Крещатике

Форумчан много было, кроме Вас? :wink:
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