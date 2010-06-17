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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:18

Re: Банк Земельний Капiтал

Як банчик нормально працює? Депо вчасно віддає? Можна в ньому застовбити валюту?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:18

ihorsic
А смысл с такими % ее столбиьт?!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:26

  ukrprom2014 написав:ihorsic
А смысл с такими % ее столбиьт?!

А шо вы имеете против? Сейчас нету 20+% в гривне,в валюте ставка выше 5% это уже айсберг
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:20

Re: Банк Земельний Капiтал

Застолбил сегодня евро а там посмотрим.....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 535
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