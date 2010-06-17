|
|
|
Банк Земельний Капiтал
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 21:18
Як банчик нормально працює? Депо вчасно віддає? Можна в ньому застовбити валюту?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 535
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:18
ihorsic
А смысл с такими % ее столбиьт?!
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1680
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:26
ukrprom2014 написав:ihorsic
А смысл с такими % ее столбиьт?!
А шо вы имеете против? Сейчас нету 20+% в гривне,в валюте ставка выше 5% это уже айсберг
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12115
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:20
Застолбил сегодня евро а там посмотрим.....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 535
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, M-Audio
і 9 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|702
|142562
|
|
|41038
|4974830
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18134
|2549837
|
|