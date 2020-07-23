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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:18

Re: Банк Земельний Капiтал

Як банчик нормально працює? Депо вчасно віддає? Можна в ньому застовбити валюту?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:18

ihorsic
А смысл с такими % ее столбиьт?!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:26

  ukrprom2014 написав:ihorsic
А смысл с такими % ее столбиьт?!

А шо вы имеете против? Сейчас нету 20+% в гривне,в валюте ставка выше 5% это уже айсберг
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:20

Re: Банк Земельний Капiтал

Застолбил сегодня евро а там посмотрим.....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:17

Re: Банк Земельний Капiтал

а как тут смс или GSM банкинг типа работает?

вроде бы девочка подключала, но уже пора бы получить прОцент, а в телефоне ни слуху ни духу ( о зачислении процентов СМС приходит или только о снятии?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:50

В этом банке на самом деле просмотр баланса своей карты в банкомате стоит 3грн? :shock:
kostya77
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:55

У них есть IVR, т.е. мона по телепону нашару баланс узнать. Сделайте поиск по ветке на 0800505555,
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:29

  kostya77 написав:В этом банке на самом деле просмотр баланса своей карты в банкомате стоит 3грн? :shock:


проще прослушать, там есть бесплатный номер
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:16

Погляд в історію.
https://news.finance.ua/ru/news/-/19038 ... -10-5-evro
Хто юзав? :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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