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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 21:18
Re: Банк Земельний Капiтал
Як банчик нормально працює? Депо вчасно віддає? Можна в ньому застовбити валюту?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:18
ihorsic
А смысл с такими % ее столбиьт?!
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:26
А шо вы имеете против? Сейчас нету 20+% в гривне,в валюте ставка выше 5% это уже айсберг
никому не верю
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:20
Re: Банк Земельний Капiтал
Застолбил сегодня евро а там посмотрим.....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Пон 15 чер, 2020 23:17
Re: Банк Земельний Капiтал
а как тут смс или GSM банкинг типа работает?
вроде бы девочка подключала, но уже пора бы получить прОцент, а в телефоне ни слуху ни духу ( о зачислении процентов СМС приходит или только о снятии?
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:50
В этом банке на самом деле просмотр баланса своей карты в банкомате стоит 3грн?
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:55
У них есть IVR, т.е. мона по телепону нашару баланс узнать. Сделайте поиск по ветке на 0800505555,
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 07 лип, 2020 12:29
Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:16
Погляд в історію.
https://news.finance.ua/ru/news/-/19038 ... -10-5-evro
Хто юзав?
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