Банк Земельний Капiтал

Та ладно, еще ни разу не было, чтоб пришлось дополнительно что-то разъяснять. Говорю, мол нужен код подтверждения операции, и все правильно понимают. Тьху-тьху, чтоб не сглазить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 06:09
Та ладно, еще ни разу не было, чтоб пришлось дополнительно что-то разъяснять. Говорю, мол нужен код подтверждения операции, и все правильно понимают. Тьху-тьху, чтоб не сглазить.
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