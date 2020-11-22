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Банк Земельний Капiтал

Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Земельний Капiтал 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
11%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
67%
12
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 05:09

  chipmunk написав:
  тарасов написав:по другим банкам требуется смс, а они от земели просто не приходят...

мона на гарячці питати коди, але там не завжди розуміють шонада.

Та ладно, еще ни разу не было, чтоб пришлось дополнительно что-то разъяснять. Говорю, мол нужен код подтверждения операции, и все правильно понимают. Тьху-тьху, чтоб не сглазить.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:54

Re: Банк Земельний Капiтал

Земкап, красавца, сделал работу с 10 до 15 кол центр ноль вообще не алё что как насколько??? Кто как хочет так иииии
БОБЁР
 
Повідомлень: 141
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