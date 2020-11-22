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Банк Земельний Капiтал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 05:09
chipmunk написав: тарасов написав:
по другим банкам требуется смс, а они от земели просто не приходят...
мона на гарячці питати коди, але там не завжди розуміють шонада.
Та ладно, еще ни разу не было, чтоб пришлось дополнительно что-то разъяснять. Говорю, мол нужен код подтверждения операции, и все правильно понимают. Тьху-тьху, чтоб не сглазить.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 15:54
Земкап, красавца, сделал работу с 10 до 15 кол центр ноль вообще не алё что как насколько??? Кто как хочет так иииии
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