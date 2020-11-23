Та ладно, еще ни разу не было, чтоб пришлось дополнительно что-то разъяснять. Говорю, мол нужен код подтверждения операции, и все правильно понимают. Тьху-тьху, чтоб не сглазить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 05:09
Та ладно, еще ни разу не было, чтоб пришлось дополнительно что-то разъяснять. Говорю, мол нужен код подтверждения операции, и все правильно понимают. Тьху-тьху, чтоб не сглазить.
Додано: Пон 23 лис, 2020 15:54
Re: Банк Земельний Капiтал
Земкап, красавца, сделал работу с 10 до 15 кол центр ноль вообще не алё что как насколько??? Кто как хочет так иииии
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:33
ну по картам мона на процессинг ПУМБы звонить 0800505555
А по депо -- ёоок
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:37
Re: Банк Земельний Капiтал
Спасибо коллега
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:05
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