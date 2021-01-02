Та ладно, еще ни разу не было, чтоб пришлось дополнительно что-то разъяснять. Говорю, мол нужен код подтверждения операции, и все правильно понимают. Тьху-тьху, чтоб не сглазить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 05:09
Та ладно, еще ни разу не было, чтоб пришлось дополнительно что-то разъяснять. Говорю, мол нужен код подтверждения операции, и все правильно понимают. Тьху-тьху, чтоб не сглазить.
Додано: Пон 23 лис, 2020 15:54
Re: Банк Земельний Капiтал
Земкап, красавца, сделал работу с 10 до 15 кол центр ноль вообще не алё что как насколько??? Кто как хочет так иииии
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:33
ну по картам мона на процессинг ПУМБы звонить 0800505555
А по депо -- ёоок
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:37
Re: Банк Земельний Капiтал
Спасибо коллега
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:05
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:35
тю як всё хорошо.
люди как люди - работают световой день.
а в Днепре шо лошадки пашут по самые 18.
вот шо значит столица, а не провинция.
коммунизм начинается со столицы
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:29
Re: Банк Земельний Капiтал
Есть здесь кто из этой банки кто читает ветку - донесите до руководства о политике вкладов с пополнением - вы сделали неправильно пополнять можно только на сумму первоначального вклада - многие клиенты разворачиваются и уходят. Сделайте как было раньше - как альтернативу можете повысить минимальный вклад, например до 50000 грн
Додано: Нед 03 січ, 2021 15:44
Ну так банка это ж спецом сделала, шобы вы, как и хотите, делали начальный вклад на осязаемую сумму -- на оте 50К
У меня старые анлим-сТолбики на 7500 под 15,75% в ноябре заканчиваются. Ото банка и кипишует из-за таких как я.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 03 січ, 2021 16:07
Re: Банк Земельний Капiтал
И еще сделайте проценты хотя бы 17%, а как альтернативу можете повысить минимальный вклад, например до 100000 грн.
Сейчас уже у многих банков есть ограничение на пополнение, начиная от ограничения на срок пополнения (например, 3 месяца из 12) и заканчивая пополнением на обшую сумму, не превышающую начальную сумму в сколько-то раз.
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